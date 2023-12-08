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16:58, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

Собчак высмеяла появившуюся в студии со свиньей ведущую Первого канала

Кадр: Первый канал

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак высмеяла ведущую программы «Куклы наследников Тутти» на Первом канале Марию Бутину, появившуюся в эфире со свиньей. Пародию на Бутину она показала в выпуске шоу «Осторожно, новости», доступном на YouTube.

Журналистка обратила внимание на фрагмент передачи «Куклы наследников Тутти» от 4 декабря. Часть выпуска была посвящена главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. «Ермак пытается не отсвечивать, везде казаться незаметным, но вляпывается в один скандал за другим. Он везде грязь найдет», — высказалась Бутина. Эту реплику она проговаривала, держа на руках свинью в полосатых носках.

Собчак предположила, что Бутина появилась с животным в студии, чтобы вернуть утраченный интерес зрителей к программе. Позже журналистка взяла в руки игрушечную собаку в рыжем парике. «Я, знаете, не готова на такую близость со свиньей в носочках, но собака в парике тоже норм», — поиронизировала она.

Ранее Собчак заметила «штатного собчаковеда» среди журналистов «Ленты.ру». Она обнаружила, что новости о ней пишет один человек, и обратилась к изданию с уточняющим вопросом, нет ли в редакции специализирующегося на ней человека.

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