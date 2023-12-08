Названы способы сэкономить на новогоднем застолье
Сэкономить на новогоднем столе поможет заблаговременная подготовка к празднику. Заместитель директора по развитию гастроквартала «Три вокзала. Депо» Анастасия Андрюнина в разговоре с «Лентой.ру» рекомендовала заранее продумать меню и посетить рынки. Диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов также предложил сократить порции и алкоголь.
К новогоднему застолью нужно готовиться заранее
«Лучше предварительно позаботиться о меню и составить список необходимых ингредиентов, — посоветовала Андрюнина. — Те продукты, которые могут храниться долго, покупайте уже сейчас — к 31 декабря они могут подорожать в два раза или вовсе пропасть с прилавков. Также уже с начала декабря можно начинать закупаться алкогольными напитками — многие магазины предлагают выгодные скидки».
Овощи, фрукты и зелень эксперт рекомендовала приобретать на рынках. Там, по ее словам, можно найти не только самые свежие привычные продукты, но и экзотические ягоды и фрукты, цены на которые нередко ниже магазинных.
«За продуктами можно и нужно не только ходить. Посетите мастер-класс по изготовлению пряничного домика — это подарит не только праздничное настроение, но и закроет вопрос десерта к новогоднему столу. Также пряничный домик можно приготовить и в качестве подарка для друзей», — предложила Андрюнина.
Лучший способ сэкономить — сделать полезный стол
Кабанов заметил, что зачастую именно вредные продукты стоят дороже полезных. Любые мясные закуски и блюда обойдутся в куда большую цену, чем растительные аналоги, а ведь именно овощей, фруктов и свежей зелени, напомнил диетолог, больше всего не хватает в нашем рационе.
«Приготовьте больше оливье. Главное заменить красное мясо или колбасу на более диетическую и менее вредную индейку или кролика. Можно вообще отказаться от мясного оливье в пользу вегетарианских вариантов салата. Вас спасет хороший, качественный майонез. Именно этот ингредиент важно оставить в салате. Майонез сделан на основе растительных масел, благодаря чему, кроме прекрасного вкуса, вы получите нужную и полезную жирность. А жиры будут как раз растительные, то есть ненасыщенные, которых так недостает нашему организму», — объяснил специалист.
Также диетолог рекомендовал сократить количество алкоголя на праздничном столе, ведь именно на него нередко тратится большая часть бюджета, выделенного на новогодний стол.
Лучше всего заменить алкоголь и сладкие напитки качественной минеральной газированной водой. Этот напиток тоже вполне создаст праздничное настроение. Бюджет при отказе от алкоголя вы сократите очень значительно. Зачастую алкоголь и мясные продукты составляют большую часть затрат на Новый год
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