Стало известно об обсуждении Киевом с США разногласий Зеленского и Залужного

Messenger: США и Киев обсуждали разногласия Зеленского и Залужного

США и Киев обсуждали разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерием Залужным в ходе ряда встреч в прошлом месяце. Об этом сообщает портал Messenger со ссылкой на источники.

По его информации, американские чиновники поднимали вопрос о портящихся отношениях между украинским лидером и несколькими генералами, в том числе главкомом, и о том, как это может повлиять на ход конфликта.

Представители Соединенных Штатов считают, что подобная напряженность между политиками и военными не является необычной в текущих условиях, она не достигла критической точки, пишет портал.

В начале ноября газета The Washington Post писала, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают.

