Стилист заметил сексуализацию женщин в рекламе на российских маркетплейсах

Звездный стилист Алеко Надирян разглядел сексуализацию женщин в рекламе на российских маркетплейсах. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Эксперт отметил, что решил исследовать соответствующие платформы и нашел кадры, где девушки демонстрируют предметы и повседневную одежду в откровенных образах. Так, например, у одной из моделей были спущены джинсы, а другая повернулась спиной к камере, позируя у машины в футболке и без штанов.

«Вроде 21-й век, феминизм, но маркетологи почему-то отчаянно пытаются сексуализировать даже самые безобидные вещи. Например, штатив для телефона. (...) Вопрос к девушкам: это реально работает? Вот вы, глядя на эти фото, захотите себе купить товар? Вот я что-то сомневаюсь», — указал в подписи автор поста.

В декабре 2022 года сообщалось, что продавцы маркетплейса Wildberries платили женщинам за публикацию откровенных снимков в отзывах под товарами.