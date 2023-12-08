Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:56, 8 декабря 2023Ценности

Стилист заметил сексуализацию женщин в рекламе на российских маркетплейсах

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Звездный стилист Алеко Надирян разглядел сексуализацию женщин в рекламе на российских маркетплейсах. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Эксперт отметил, что решил исследовать соответствующие платформы и нашел кадры, где девушки демонстрируют предметы и повседневную одежду в откровенных образах. Так, например, у одной из моделей были спущены джинсы, а другая повернулась спиной к камере, позируя у машины в футболке и без штанов.

«Вроде 21-й век, феминизм, но маркетологи почему-то отчаянно пытаются сексуализировать даже самые безобидные вещи. Например, штатив для телефона. (...) Вопрос к девушкам: это реально работает? Вот вы, глядя на эти фото, захотите себе купить товар? Вот я что-то сомневаюсь», — указал в подписи автор поста.

В декабре 2022 года сообщалось, что продавцы маркетплейса Wildberries платили женщинам за публикацию откровенных снимков в отзывах под товарами.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      МОК допустил россиян до Олимпийских игр-2024 в нейтральном статусе

      Россиянам раскрыли способы получить миллионы рублей от государства

      Словакия поможет Украине с разминированием территории

      Тропикам в одной стране предрекли превращение в саванну

      Названо число допущенных до Олимпиады в Париже российских спортсменов

      Новый закон о бомбоубежищах в подвалах оценили

      Названы сроки запуска цифрового рубля в массовый оборот

      Самолет с пассажирами на борту столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту

      В МОК объяснили решение допустить россиян до Олимпийских игр-2024

      Путин помиловал двух жителей российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости