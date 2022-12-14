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12:34, 14 декабря 2022Ценности

На Wildberries женщинам платили за откровенные фото в отзывах

Продавцы маркетплейса Wildberries платили покупательницам за фотоотзывы в нижнем белье

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Продавцы маркетплейса Wildberries платили женщинам за публикацию откровенных снимков в отзывах под товарами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В беседе с журналистами мать (имя и фамилия не уточняется) девятиклассника рассказала, что ее сын нашел снимки так называемых моделей в фотоотзывах под продукцией, представленной в разделе нижнего белья. На размещенных кадрах видно, что клиентки запечатлены в непристойных позах с разных ракурсов. При этом данные снимки находятся в открытом доступе.

Также в распоряжение издания поступила переписка, где при заказе товара покупательницу попросили опубликовать отзыв с соответствующими фото. Деньги за подобную работу обещали перевести через десять дней.

Пользователи уже подали жалобы в Роспотребнадзор с требованиями удалить изображения.

В ноябре маркетплейс Wildberries нашел новый способ заработать на покупателях, желающих вернуть продукцию на склад. Теперь клиенты обязаны платить штраф за каждый возврат покупки по любой причине, в том числе в случае несоответствия размерной сетки. Сумма оплаты зависит от региона проживания.

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Карина Черных
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