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02:01, 8 декабря 2023Из жизни

Мать случайно помогла дочери стать стриптизершей

Фото: Eric Nopanen / Unsplash

Жительница Великобритании стала стриптизершей по совету матери. Об этом сообщает Daily Star.

37-летняя уроженка Новой Зеландии Бет Беннетт попала в индустрию для взрослых в возрасте 20 лет. В то время она училась в университете и параллельно выступала в различных музыкальных шоу. Однажды ее мать обнаружила в газете объявление о работе. Она сказала Беннетт, что заведение нуждается в танцовщицах, и предложила ей сходить на собеседование. «Я решила, что это хорошая идея, и позвонила им. Оказалось, что речь шла о Stilettos — единственном стриптиз-клубе в городе, откуда я родом», — рассказывает женщина.

Позже она решила посетить это заведение с подругами. Беннетт признается, что ей не понравилось, как танцуют стриптизерши. Более того, она решила, что может выполнять эту работу лучше, поэтому все же решила устроиться в стриптиз-клуб. Таким образом мать случайно помогла дочери стать исполнительницей эротических танцев и повлияла на ее дальнейшую деятельность.

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Когда Беннетт переехала в Великобританию, то решила оставить стриптиз, стала моделью телеканала для взрослых Babestation и работает там почти 12 лет. Женщина утверждает, что любит свою работу благодаря веселой и дружественной атмосфере. За время регулярных съемок она познакомилась с большим количеством телезрителей и обрела поклонников.

Ранее сообщалось, что 40-летняя жительница США 20 лет проработала медсестрой кардиологического отделения, затем ушла в порно и стала зарабатывать в пять раз больше. По словам женщины, главное в ее профессии — удовольствие и возможность проводить время с семьей.

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