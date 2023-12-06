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05:00, 6 декабря 2023Из жизни

Женщина 20 лет проработала медсестрой и ушла в порно ради мужа и внуков

Фото: @nursejessxx

40-летняя жительница США 20 лет проработала медсестрой кардиологического отделения, затем ушла в порно и стала зарабатывать в пять раз больше. Свою историю она рассказала Daily Star.

Джессика Рейнс из штата Флорида сняла первые ролики в 2020 году, во время пандемии COVID-19. Женщина рассказала, что тогда была в депрессии, а сняться в откровенном видео ей предложил супруг. Сначала она снималась одна, но позже начала работать вместе с мужем и другими мужчинами с его разрешения.

У пары четверо детей и двое внуков. Женщина заявила, что окончательно отказалась от медицинской профессии в 2022 году, чтобы проводить с родными как можно больше времени. Она утверждает, что это случилось, после того как ее муж заболел коронавирусом и находился на аппарате ИВЛ, а ее руководство просто не обращало на это внимания. «Моему отделению, в котором я проработала восемь лет, было просто плевать. В конечном итоге именно это вытолкнуло меня из профессии», — заявила Рейнс.

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Сейчас у американки более миллиона подписчиков, однако она утверждает, что снимается в порно не ради заработка. Она отклоняет предложения, которые ее не устраивают, несмотря на предложенные суммы. По словам Рейнс, главное в ее профессии — удовольствие и возможность проводить время с семьей.

Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии бросила бойфренда за отказ сниматься с ней в откровенных роликах. 24-летняя Кензи Гривз родилась в Новой Зеландии, однако позже переехала в Австралию, где работала на шахте, однако денег не хватало.

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      Никита Савин
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