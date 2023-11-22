Шахтерка стала порномоделью и бросила бойфренда за отказ сниматься с ней

Порномодель из Австралии бросила бойфренда за отказ сниматься с ней в откровенных роликах. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя Кензи Гривз родилась в Новой Зеландии, однако позже переехала в Австралию в поисках лучших заработков. Там она устроилась работать на шахту вахтовым методом. Чтобы заработать дополнительные деньги, девушка начала снимать контент для взрослых на платформе OnlyFans и быстро набрала более 30 тысяч подписчиков. В итоге она бросила шахтерское дело и сделала подработку основным занятием.

Гривз признает, что успех в качестве порномодели лишил ее личной жизни. «Я сейчас одна. Недавно я рассталась с парнем, потому что ему не нравилась моя работа на OnlyFans, и он не стал сниматься вместе со мной. С другими я сотрудничать не могла, а ему было невозможно быть со мной», — заявила бывшая шахтерка.

Несмотря на это Гривз заявила, что не собирается бросать съемки ради мужчины. Она намерена дождаться появления избранника, который «либо понимает особенность этой индустрии, либо будет готов работать вместе».

Австралийка отказалась называть точную сумму своих нынешних заработков, однако сказала, что их хватает, чтобы спокойно заниматься тем, что нравится, и не испытывать стресса. Кроме того, Гривз утверждает, что не тратит деньги на дорогостоящие покупки. «Сейчас я откладываю, чтобы отправиться путешествовать в следующем году. Я не шмоточница и не трачусь на дорогие вещи», — сказала она.

Ранее сообщалось, что 23-летняя порноактриса Молли Браш из Великобритании обвинила родителей принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в том, что они вынудили ее сниматься в порно. Девушка объяснила, что начала сниматься в порно в январе и сделала это лишь потому, что ее уволили из компании, связанной с фирмой Party Pieces Кэрол и Майкла Миддлтон.

