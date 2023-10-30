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05:01, 30 октября 2023Из жизни

Родители Кейт Миддлтон вынудили женщину сниматься в порно

Фото: Toby Melville / Reuters

23-летняя порноактриса Молли Браш из Великобритании обвинила родителей принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в том, что они вынудили ее сниматься в порно. Об этом сообщает Daily Star.

В конце октября молодая женщина развесила в городке Баклбери, графство Западный Беркшир, многочисленные плакаты со своей фотографией в бирюзовом бюстгальтере. Одно из изображений появилось на воротах зоопарка, которым владеет Пипа Миддлтон — младшая сестра принцессы Уэльской. На каждом плакате был хэштег #costoflivingcrisis (кризис расходов на жизнь).

К каждому плакату Браш прикрепила записку с объяснениями: «Вот во что я превратилась! Компания, в которой я работала, выгнала меня. А все потому, что Party Pieces Holdings не расплатилась с кредиторами!»

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Браш объяснила, что начала сниматься в порно в январе и сделала это лишь потому, что ее уволили из компании, связанной с фирмой Party Pieces Кэрол и Майкла Миддлтон — родителей Кейт Миддлтон. «Это не часть рекламной компании, но, как видите, плакаты стали отличным пиар-ходом. Думаете, мне ничего не полагается после увольнения? А я думаю, что полагается», — заявила женщина в интервью.

Party Pieces была основана Кэрол Миддлтон в 1987 году. Фирма занималась организацией праздничных мероприятий. В начале года компания начала испытывать серьезные финансовые проблемы из-за последствий пандемии COVID-19, а в мае была продана. Вследствие этого многие сотрудники лишились работы. Кредиторы судятся с Миддлтонами, однако признаются, что надежды вернуть инвестиции почти нет.

Ранее сообщалось, что медсестра из США пошла в порно, чтобы оплатить счета за лечение рака, и стала миллионершей. У женщины обнаружили несколько опухолей, однако ее зарплаты не хватило на оплату терапии.

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      Никита Савин
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