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11:26, 8 декабря 2023Мир

Сокращение американских войск НАТО в Европе объяснили

Военный эксперт Кнутов связал с СВО сокращение американских войск НАТО в Европе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Российская специальная военная операция (СВО) на территории Украины повлияла на решение США снизить численность своих войск НАТО в Европе. Так в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему американские власти захотели сократить контингент.

«Сокращение американского контингента в странах НАТО в Европе имеет цель, с одной стороны, сокращения расходов. С другой стороны, это фактически продолжение политики [экс-президента США Дональда] Трампа, который ставил вопрос о том, что Европа сама должна заниматься своей собственной обороной. Сейчас в связи с тем, что идет конфликт на Украине, страны НАТО достаточно серьезно повысили свои военные расходы. Целый ряд стран принял решение об увеличении своих воинских контингентов», — сказал он.

Американцы принимают решение, что вполне можно сокращать контингент в связи с тем, что европейские страны увеличивают свой контингент, и это в целом не скажется на обороноспособности блока НАТО в Европе, так как численность личного состава и количество боевой техники в целом возрастает

Юрий Кнутоввоенный эксперт

Президент США Джо Байден сократил контингент американских Вооруженных сил НАТО в европейских странах до 80 тысяч. Об этом говорится в письме главы государства спикерам Сената и Палаты представителей. Год назад количество военных США в европейских странах, которые входили в Североатлантический альянс, составляло 90 тысяч. Одна из их задач — сдерживать российскую агрессию, утверждает американский лидер.

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