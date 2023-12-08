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06:14, 8 декабря 2023Мир

Байден сообщил Конгрессу о 80 тысячах американских солдат в Европе

Байден: около 80 тысяч солдат США размещены в странах НАТО в Европе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден сообщил о том, что в Европе находится около 80 тысяч американских солдат. Об этом говорится в письме главы Белого дома руководству палат Конгресса США, пишут «Известия».

По его словам, они приписаны или размещены в странах НАТО. Уточняется, что в число военнослужащих входят и те, кто размещен для сдерживания России и укрепления союзников Соединенных Штатов.

Ранее сенатор Джек Рид сообщил, что после прекращения военной помощи США Украине и в случае эскалации конфликта американских солдат могут отправить на войну в Восточной Европе.

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      Марина Совина
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