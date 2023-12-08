ТРЦ в российском городе поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь

ТРЦ в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь

В екатеринбургском ТРЦ «Академический» стоимость парковки подняли до 80 тысяч рублей за ночь. Об этом рассказали представители торгово-развлекательного центра, пишет URA.RU.

Уточняется, что меру приняли на период штормового предупреждения и заморозков. С 00:00 до 08:00 утра стоимость парковки составляет десять тысяч рублей в час. Для посетителей кинотеатра и ресторана правила остались прежними.

В ноябре российский режиссер Павел Мирзоев, известный по работе над фильмом «Как я стал...» с Павлом Табаковым, пожаловался на дорогую парковку в Москве. Он добавил, что также недоволен самокатами и велосипедами на тротуарах, которые не дают пешеходам беспрепятственно перемещаться по городу.