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08:25, 8 декабря 2023Россия

ТРЦ в российском городе поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь

ТРЦ в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В екатеринбургском ТРЦ «Академический» стоимость парковки подняли до 80 тысяч рублей за ночь. Об этом рассказали представители торгово-развлекательного центра, пишет URA.RU.

Уточняется, что меру приняли на период штормового предупреждения и заморозков. С 00:00 до 08:00 утра стоимость парковки составляет десять тысяч рублей в час. Для посетителей кинотеатра и ресторана правила остались прежними.

В ноябре российский режиссер Павел Мирзоев, известный по работе над фильмом «Как я стал...» с Павлом Табаковым, пожаловался на дорогую парковку в Москве. Он добавил, что также недоволен самокатами и велосипедами на тротуарах, которые не дают пешеходам беспрепятственно перемещаться по городу.

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      Юлия Мискевич
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