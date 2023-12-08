Туристку изнасиловали на борту круизного лайнера на популярном курорте Европы

Официант изнасиловал туристку на борту круизного лайнера на Майорке

Официант изнасиловал туристку на борту круизного лайнера, направлявшегося в сторону Пальмы, столицы испанского острова Майорка. Об этом пишет Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что 25-летний индиец познакомился с иностранкой и договорился встретиться с ней после работы в ее каюте. Однако когда женщина отказался заниматься с ним сексом без презерватива, он над ней надругался.

По данным издания, пострадавшая сообщила об инциденте экипажу, и официанта арестовала гражданская гвардия Испании, как только судно пришвартовалось в порту Пальмы. Какие-либо подробности о туристке не разглашаются, ее возраст и национальность неизвестны.

Ранее немецкая туристка, путешествовавшая в одиночку по миру, была изнасилована гидом во время поездки на изолированный тайский остров. 24-летняя Флорентина Ретка обратилась в туристическое агентство Таиланда и купила поездку до острова с сопровождающим.

