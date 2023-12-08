В Белоруссии заявили о преодолении наисложнейшего внешнего давления

Премьер Головченко: Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления

Белоруссия в условиях западных санкций сумела преодолеть самый сложный этап внешнего давления. Об этом премьер-министр республики Роман Головченко заявил на переговорах с вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

По его словам, страна смогла обеспечить устойчивость экономики и выстроить новые логистические цепочки для экспорта своих товаров. При этом он отметил, что на сегодняшний день Белоруссия и Вьетнам существуют в новых геополитических реалиях.

«Буквально на наших глазах привычная система международных отношений трансформируется в новый миропорядок. Появляются и заявляют о себе новые игроки на международной арене, растет влияние, в первую очередь, региональных организаций», — пояснил премьер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусы и тайцы могут вместе искать решения «для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности». По мнению главы республики, Минск и Бангкок «имеют большой потенциал сотрудничества как в экономической, политической и гуманитарной сферах, так и на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН».