Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 8 декабря 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о преодолении наисложнейшего внешнего давления

Премьер Головченко: Белоруссия преодолела самый сложный этап внешнего давления

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Белоруссия в условиях западных санкций сумела преодолеть самый сложный этап внешнего давления. Об этом премьер-министр республики Роман Головченко заявил на переговорах с вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

По его словам, страна смогла обеспечить устойчивость экономики и выстроить новые логистические цепочки для экспорта своих товаров. При этом он отметил, что на сегодняшний день Белоруссия и Вьетнам существуют в новых геополитических реалиях.

«Буквально на наших глазах привычная система международных отношений трансформируется в новый миропорядок. Появляются и заявляют о себе новые игроки на международной арене, растет влияние, в первую очередь, региональных организаций», — пояснил премьер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусы и тайцы могут вместе искать решения «для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности». По мнению главы республики, Минск и Бангкок «имеют большой потенциал сотрудничества как в экономической, политической и гуманитарной сферах, так и на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин вернется за добавкой» Глава МИД Британии предупредил о последствиях победы России на Украине

      Норвежских солдат начали готовить к погребению сослуживцев

      Пьяный россиянин избил врачей по пути в больницу

      Стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области

      Bottega Veneta представил сумку в виде бумажного пакета за 231 тысячу рублей

      В США оценили тайваньский дрон с винтовкой

      Иностранка привела в детсад Санкт-Петербурга мальчиков с ожогами

      Назван лучший контент 2023 года в России

      США заявили об отсутствии трудностей в поставках помощи Израилю и Украине

      В России захотели решать проблему кадрового дефицита за счет государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости