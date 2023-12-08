В Госдуму внесли законопроект о замене термина «умственная отсталость»

Кабмин внес в Госдуму проект о замене термина «умственная отсталость»

В Госдуму внесли законопроект о замене термина «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта». Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект внесен в Думу Правительством России. В пояснительной записке к проекту отмечается, что термин «умственная отсталость» является некорректным с педагогической точки зрения, а также с психологической. Он, по мнению авторов, заведомо ограничивает возможности в успешной социализации детей с таким диагнозом.

«В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3», — говорится в записке.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за утечку персональных данных. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что новые составы правонарушений, предлагаемых законодателями, кратно увеличивают штрафы за утечки.