В России захотели решать проблему кадрового дефицита за счет государства

«Ъ»: дефицит кадров в РФ может упасть на 10 % к 2030 году благодаря нацпроекту

В Минэкономразвития захотели решать проблему кадрового дефицита в России за счет государственного нацпроекта по повышению производительности труда. Благодаря мерам по оптимизации и автоматизации производственных процессов нехватка работников в стране может упасть на 10 процентов к 2030 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие прогнозы ведомства.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, благодаря этому нацпроекту в стране за шесть лет снизилась потребность в кадрах на 100 тысяч человек. Продление действия государственной программы по повышению производительности труда позволит сократить потребность в еще большей степени, считают в ведомстве.

Сокращению потребности в кадрах способствуют федеральные и региональные центры компетенций. Рост производительности достигается за счет практик бережливого производства и оптимизации процессов. При этом суммарная прибыль 4,5 тысячи предприятий, которые участвовали в нацпроекте, выросла на 318 миллиардов рублей. Этот показатель превысил бюджет всего нацпроекта (32 миллиарда до 2024 года) в десять раз, уточнил Решетников.

Улучшить результаты планируется за счет расширения нацпроекта и акценте на приоритетных отраслях экономики, включая туристический сектор. Особое внимание ведомство также уделит производствам, которые важны для обеспечения «технологического суверенитета» России. Власти намерены нарастить в стране объемы выпуска технологий, которые раньше поставлялись в основном западными производителями.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о резком росте производства отечественного радиоэлектронного оборудования. Годовое увеличение выпуска компьютерного и электронного оборудования в стране, по его словам, составило около 13 процентов. Однако для сохранения динамики понадобится максимально нарастить уровень локализации производства высокотехнологической продукции с целью снижения зависимости от поставок из западных стран.