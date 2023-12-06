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14:36, 6 декабря 2023Экономика

Мишустин заявил о резком росте производства электроники в России

Мишустин: рост производства электронного оборудования в РФ составил около 13 %

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

По итогам октября рост объемов производства компьютерного и электронного оборудования в России составил около 13 процентов в годовом выражении. На этом фоне положение дел в отрасли за последние десять лет стало значительно лучше, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

По мнению премьера, в настоящее время хорошие перспективы открываются перед производителями радиационно-стойкой и СВЧ-электроники (электронных приборов и устройств, предназначенных для работы в сверхвысокочастотном диапазоне). Кроме того, в стране налаживается выпуск интегральных микросхем, электронных модулей, принтеров, компьютеров и периферийных устройств.

Однако и представители сектора радиоэлектронного оборудования сейчас сталкиваются с определенными трудностями. Для их решения необходимо в том числе максимально локализировать производственные высокотехнологические цепочки на территории России, а также снизить зависимость от импорта зарубежных комплектующих.

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При этом есть и те отрасли, которые еще только предстоит начать развивать в стране. В число таковых Мишустин включил производство серийного оборудования безмасковой лазерной и электронно-лучевой литографии, а также технологии ионной имплантации.

Ранее Мишустин также заявил о важности переориентации экспорта российских энергоресурсов. Для этого в стране необходимо создать ряд условий, включая создание и модернизацию портовой и трубопроводной инфраструктуры, а также возведение новых мощностей для производства сжиженного природного газа (СПГ) и его переработки. Все это необходимо для диверсификации поставок российских энергоресурсов «с Запада на Восток».

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