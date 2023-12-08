Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:25, 8 декабря 2023Экономика

В России заявили о выходе на рекордные показатели в торговле с одной страной

Замглавы Минпромторга Груздев: торговля РФ и Индии вышла на рекордный уровень

Фото: Amir Cohen / Reuters

После ввода международных санкций торговые обороты России и Индии вышли на новый уровень развития и оказались рекордными. За последнее время увеличились поставки не только традиционных товаров, но и продовольственной продукции, включая подсолнечное и соевое масла. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Алексей Груздев, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил Груздев, одновременно с этим растут и закупки индийского оборудования и комплектующих. Эти виды продукции азиатской страны востребованы среди представителей российского промышленного сектора. В то же время двум странам необходимо и дальше продолжать работу по диверсификации структуры торговых отношений, заключил он.

В конце августа агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства торговли и промышленности Индии сообщило о почти трехкратном росте товарооборота России с азиатской страной по итогам первой половины 2023 года. В денежном выражении показатель достиг уровня в 33,5 миллиарда долларов.

При этом импорт Индией российских товаров за это время увеличился втрое, до 31,5 миллиарда долларов. Главной категорией закупок стали нефть и нефтепродукты (рост в 4,4 раза, до 25,2 миллиарда долларов).

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Путин рассказал о разных мыслях по участию в выборах президента

      Появилось видео с заявлением Путина о выдвижении кандидатом в президенты

      С севера сектора Газа вывезли 50 миллионов долларов ради спасения экономики

      В Молдавии отказались вернуть в эфир российские телеканалы

      Власти российского города украли ель у пенсионерки

      В США допустили отказ Киева от территорий для прекращения конфликта с Россией

      Украину предупредили о проблемах с иностранными наемниками

      Кремль ответил на вопрос о разговоре Путина с другими лидерами про выборы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости