В России заявили о выходе на рекордные показатели в торговле с одной страной

Замглавы Минпромторга Груздев: торговля РФ и Индии вышла на рекордный уровень

После ввода международных санкций торговые обороты России и Индии вышли на новый уровень развития и оказались рекордными. За последнее время увеличились поставки не только традиционных товаров, но и продовольственной продукции, включая подсолнечное и соевое масла. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Алексей Груздев, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил Груздев, одновременно с этим растут и закупки индийского оборудования и комплектующих. Эти виды продукции азиатской страны востребованы среди представителей российского промышленного сектора. В то же время двум странам необходимо и дальше продолжать работу по диверсификации структуры торговых отношений, заключил он.

В конце августа агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства торговли и промышленности Индии сообщило о почти трехкратном росте товарооборота России с азиатской страной по итогам первой половины 2023 года. В денежном выражении показатель достиг уровня в 33,5 миллиарда долларов.

При этом импорт Индией российских товаров за это время увеличился втрое, до 31,5 миллиарда долларов. Главной категорией закупок стали нефть и нефтепродукты (рост в 4,4 раза, до 25,2 миллиарда долларов).