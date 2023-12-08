В российском городе накрыли подпольный бордель напротив полицейского участка

На Урале нашли бордель под видом массажного салона напротив участка полиции

Полицейские Екатеринбурга обнаружили подпольный бордель, который работал под видом массажного салона. Нелегальное заведение располагалось напротив одного из городских участков полиции. Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, все произошло на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Во время обысков в помещении якобы массажного салона сотрудники правоохранительных органов изъяли черную бухгалтерию и спиртные напитки, продававшиеся без необходимых документов. Внутри заведения силовики также встретили несколько женщин. Когда те отказались показывать документы, их доставили в отделение полиции для установления личности. В отношении них возбудили уголовные дела по статье о занятии проституцией.

Ранее в Хакасии задержали семейную пару, которая организовала бордель с пятью девушками и несколькими водителями.