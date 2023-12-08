В российском регионе опрокинулся автобус со школьниками

В Приморском крае перевозивший школьников автобус попал в ДТП и опрокинулся

В Приморском крае автобус со школьниками попал в аварию. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Авария произошла на дороге Шкотово — Партизанск. Автобус вез 21 школьника и одного сопровождающего с экскурсии из Владивостока. Предварительно, водитель автобуса не уступил дорогу легковому автомобилю, из-за чего столкнулся с ним и опрокинулся.

«Дети-пассажиры 2007-2009 годов рождения. были пристегнуты ремнями безопасности, в настоящее время они осматриваются прибывшими на место медиками», — сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что начали проверку с целью установить все обстоятельства происшествия. Подробности аварии выясняются.

Ранее в В Приморском крае перевернулся школьный автобус с 14 детьми, которые ехали в школу. Водитель не смог удержать транспортное средство на трассе из-за гололеда, из-за чего автобус съехал в кювет. В результате ДТП пострадали восемь детей, шесть из них доставили в больницы.