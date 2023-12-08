Во время капремонта в российском регионе бюджет потерял более миллиона рублей

В Татарстане фирма завысила стоимость капремонта на 1 млн руб., возбуждено дело

Прокуратура Республики Татарстан выявила нарушение при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В отношении неустановленных сотрудников местной фирмы «Консорциум строительных компаний» возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, из бюджета оплатили невыполненные работы и неподтвержденные затраты. Таким образом стоимость выросла более чем на миллион рублей.

Ранее бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявили обвинения в совершении двух преступлений. В декабре 2022 года Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на разработку проектной документации, капремонту и содержанию одной из дорог в Чебоксарах с фирмой, которую возглавлял его знакомый.