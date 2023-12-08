Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:50, 8 декабря 2023Силовые структуры

Во время капремонта в российском регионе бюджет потерял более миллиона рублей

В Татарстане фирма завысила стоимость капремонта на 1 млн руб., возбуждено дело

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Прокуратура Республики Татарстан выявила нарушение при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В отношении неустановленных сотрудников местной фирмы «Консорциум строительных компаний» возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, из бюджета оплатили невыполненные работы и неподтвержденные затраты. Таким образом стоимость выросла более чем на миллион рублей.

Ранее бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявили обвинения в совершении двух преступлений. В декабре 2022 года Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на разработку проектной документации, капремонту и содержанию одной из дорог в Чебоксарах с фирмой, которую возглавлял его знакомый.

Варвара Митина
Обсудить
Последние новости

На Украине высказались о бойкоте Олимпийских игр-2024 после допуска россиян

Замглавы администрации Фрязино Дмитрий Медведев арестован за взятку

Россиянам назвали способ наказать захватившего парковку соседа

ЕК выделит 125 миллионов евро на гумпомощь Палестине

Арестован гуру йоги со школами по всему миру и в России. Как он обманывал женщин и заставлял их сниматься в порно?

Названа неожиданная причина предновогодней аллергии

Названы самые богатые семьи в мире

«Локомотив» победил «Урал» в матче РПЛ

На Украине понадеялись на скорое начало переговоров по вступлению в ЕС

Звезда Comedy Club рассказал о любви к Петросяну

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости