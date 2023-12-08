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16:11, 8 декабря 2023Мир

В США отметили изменения на Ближнем Востоке во время визита Путина

MWM: прибытие Су-35 с Путиным на Ближний Восток означало изменения в регионе

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Прибытие истребителя Су-35 с президентом России Владимиром Путиным во время визита на Ближний Восток означало изменения в регионе, отметили в американском издании Military Watch Magazine.

«Это продемонстрировало силу России. Су-35 имеет значительно большую дальность полета, чем любой другой класс западных истребителей, более чем в два раза превышающий дальность полета F-22 и F-35, что делает самолет идеальным для таких задач», — сказано в материале.

Западные страны долгое время были единственными иностранными державами, чьи истребители могли находиться в Персидском заливе, говорится в статье. Именно поэтому прибытие в регион Су-35 было понято как сигнал о геополитическом сдвиге.

Этот класс истребителей накопил внушительный боевой опыт в небе над Украиной и, скорее всего, сбил больше чужих истребителей в боях, чем любой другой класс истребителей XXI века, пишут авторы статьи.

Ранее в Минобороны России отметили мастерство Су-35, сопровождавших Путина в Абу-Даби. Уточняется, что все истребители были оснащены вооружением и имели по четыре ракеты.

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      Виктория Кондратьева
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