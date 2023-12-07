Сопровождавшие Путина в ОАЭ летчики продемонстрировали мастерство в Абу-Даби

Минобороны: летчики Су-35С показали мастерство в ОАЭ, взлетев в тесной группе

Российские военные летчики продемонстрировали пилотажное мастерство в Абу-Даби, взлетев на расстоянии вытянутой руки. Видеоролик опубликовало Минобороны России, сообщает РИА Новости.

Пилоты Су-35С сопровождали борт номер один в ходе визита президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. На кадрах видно, как президентский Ил-96 и истребители готовятся к вылету.

Затем на видео показали, как звено из трех Су-35С в максимально тесной группе взмывает в небо. Отмечается, что расстояние между истребителями во время взлета составляло всего несколько метров, но складывается впечатление, что самолеты находятся друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Как уточнили в министерстве обороны, все истребители были оснащены вооружением и имели по четыре ракеты класса «воздух — воздух» малой и средней дальности (Р-73 и Р-77) на внешней подвеске.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что истребители Су-35С ВКС РФ сопровождали Путина при перелете в Абу-Даби. По его словам, для сопровождения президентского борта военными самолетами были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет.