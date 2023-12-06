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14:40, 6 декабря 2023Мир

В Кремле рассказали о пути Путина в Абу-Даби

Песков: истребители Су-35С ВКС РФ сопровождали Путина при перелете в Абу-Даби

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Истребители Су-35С ВКС сопровождали президента России Владимира Путина при перелете в Абу-Даби. Подробности о пути политика сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С», — сказал представитель Кремля.

Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса, добавил Песков. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре.

По его словам, истребители пилотировали летчики первого класса. Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешении от государств, над территорией которых осуществлялся пролет.

Ранее Путин начал переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Уточняется, что встреча глав государств проходит во дворце Каср Аль-Ватан.

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      Виктория Кондратьева
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