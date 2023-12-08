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16:56, 8 декабря 2023Среда обитания

В Запорожье восстановили движение по мосту крымского сухопутного маршрута

Хуснуллин: в Запорожье запустили движение по мосту сухопутного маршрута до Крыма
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Запорожской области восстановили движение по двухполосному мосту, входящему в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы «Автодора», речь идет о мосте через реку Берда, который находится возле населенного пункта Осипенко в Запорожской области. Протяженность конструкции составляет более 95 метров, а ее ширина — 11,5 метра. «Специалисты ГК "Автодор" отремонтировали опоры, пролетные строения и откосы насыпи береговых опор. Также восстановили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку и установили дорожные знаки», — отчитался представитель власти. Хуснуллин отметил, что восстановление моста является частью большой работы, позволяющей как можно скорее интегрировать дороги новых субъектов России в единый транспортно-логистический каркас страны.

В декабре также стало известно о строительстве железной дороги между Мариуполем Донецкой народной республики и селом Андровка, расположенном к северо-западу от Бердянска Запорожской области.

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      Полина Кислицына
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