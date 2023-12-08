Старинный набор охотника на вампиров выставили на аукцион за 457 тысяч рублей

Набор для охоты на вампиров XIX века выставили на аукцион в Великобритании

В Великобритании на торги выставили набор охотника на вампиров викторианской эпохи. Об этом пишет Daily Mail.

Предметы для уничтожения кровососущей нежити хранятся в большом старинном ларце, сделанном в виде Библии. Внутри находится ящик с небольшим пистолетом, латунной пороховницей и миниатюрной подзорной трубой. В другом отсеке «Библии» находится настоящая Библия, распятие, четки, флакон для святой воды, подсвечники, молоток и кол.

Считается, что этот набор для охоты на вампиров был изготовлен еще в XIX веке, однако в ларец-Библию собран в начале XX. На крышке ларца имеется почти стершаяся надпись: «Мисс И и Ф. Уиллетс». Нынешний хозяин артефакта считает, что ранее он принадлежал некой американской киноактрисе. Специалисты ожидают, что набор охотника на вампиров будет продан на аукционе за 3000-4000 фунтов стерлингов (от 343 до 457 тысяч рублей).

«Этот экземпляр содержит коллекцию предметов XIX века. В XX подобные наборы создавали для продажи любителям фильмов ужасов. Они были особенно популярны в эпоху классических готических ужастиков», — пояснил директор аукционного дома, где будет продан лот.

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