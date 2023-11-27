В США рассказали о жутких находках на пляжах

Fox News заявил о ведьминых бутылках на пляжах юга США

Пляжи на юге США заполонили «ведьмины бутылки», которые наполнены разными предметами. Находки предназначены для «погребения злых духов», передает Fox News.

Телеканал уточняет, что «жуткие» находки встречаются на побережье Мексиканского залива. Они «пугают даже исследователей», а пляжникам рекомендуют проявлять осторожность и оставлять эти бутылки закупоренными.

В найденных бутылках могут находиться волосы, травы, растения, ногти или «человеческие жидкости», которые обычно применяли в Великобритании, где в 16-17 веках существовала вера в ведьм и возможность вызывать заболевания с их помощью заклинания. Таннел предположил, что бутылки изготавливают в странах Карибского бассейна или Южной Америки.

Ранее тысячу загадочных синих шариков вынесло на берег в Великобритании. Эксперты местного фонда защиты дикой природы предположили, что их сбросили в реку на электростанции Хартлпул, где подобные абразивные сферы используют для очистки труб.