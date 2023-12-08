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13:57, 8 декабря 2023Культура

Вдова Пьера Нарцисса вышла замуж

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за Евгения Шахрая

Кадр: «Алёна, блин!» / YouTube

Вдова российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж. Об этом пишет StarHit.

Избранником 37-летней Калачевой стал композитор Евгений Шахрай, который старше возлюбленной на 23 года. Отмечается, что свадьба пары состоялась 7 декабря. «Главное теперь, чтобы Валерия и Евгений были счастливы, главное, чтобы эта любовь была духовной, а не корыстной», — сказал продюсер Сергей Дворцов.

Пьера Нарцисса не стало в 2022 году. Сообщалось, что певец страдал от подагры, а также от почечной и сердечной недостаточности. Ему было 45 лет.

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      Варвара Кошечкина
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