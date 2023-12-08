Вдова Пьера Нарцисса вышла замуж

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за Евгения Шахрая

Вдова российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж. Об этом пишет StarHit.

Избранником 37-летней Калачевой стал композитор Евгений Шахрай, который старше возлюбленной на 23 года. Отмечается, что свадьба пары состоялась 7 декабря. «Главное теперь, чтобы Валерия и Евгений были счастливы, главное, чтобы эта любовь была духовной, а не корыстной», — сказал продюсер Сергей Дворцов.

Пьера Нарцисса не стало в 2022 году. Сообщалось, что певец страдал от подагры, а также от почечной и сердечной недостаточности. Ему было 45 лет.