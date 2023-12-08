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15:29, 8 декабря 2023Бывший СССР

На Украине приняли часть законов для вступления в ЕС

Депутат Железняк: Верховная Рада приняла два новых антикоррупционных закона
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Верховная Рада приняла во втором чтении два новых антикоррупционных закона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Он рассказал, что парламентом был одобрен законопроект о расширение штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в соответствии с которым будут созданы 300 дополнительных рабочих мест в ведомстве. Так, штат организации увеличится с 700 до тысячи сотрудников. Вводить новые должности планируется поэтапно, по 100 человек в год, с 2024 по 2026 год.

По словам Железняка, законопроект крайне важен для республики, так как его принятие было одним из основных обязательств, необходимых для вступления Украины в Евросоюз.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон, позволяющий Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) проверять имущество кандидатов на публичные должности, а также проводить повторные проверки для тех, кто прошел ревизию ранее.

В ноябре антикоррупционные ведомства Украины провели серию громких задержаний депутатов Верховной Рады. По мнению украинских СМИ, таким образом они попытались повлиять на решение парламента по нескольким законам, расширяющим их полномочия.

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      Александр Курбатов
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