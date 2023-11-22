Задержания украинских депутатов связали с попыткой надавить на парламент

«Страна.ua»: задержания украинских депутатов связаны с попыткой надавить на Раду

Недавние обвинения украинских депутатов в коррупции связаны с попыткой антикоррупционных органов страны надавить на парламент при голосовании за некоторые законопроекты. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что 21 ноября в Верховной Раде проводили голосование по трем важным антикоррупционным законопроектам, в которых заинтересованы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Как уточняется, речь идет о законопроектах, которые предлагают набрать дополнительный штат в НАБУ, усиление независимости САП, а также предоставление полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) на осуществление проверки приобретенного еще до публичной службы имущества чиновников. Таким количеством задержаний в один день антикоррупционные органы совершили попытку негласно повлиять на голосование депутатов, утверждает источник.

21 ноября депутату Верховной Рады предъявили обвинение в коррупции. Сообщалось, что он попытался передать взятку вице-премьеру страны в китайской шкатулке. По данным СМИ, речь идет о члене фракции «За будущее» Сергее Лабазюке. До этого во взяточничестве заподозрили другого украинского депутата, который также пытался передать деньги вице-премьеру по восстановлению Александру Кубракову.