Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о взрывах в Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

«Утром было громко в Павлограде. Вся информация уточняется и будет опубликована после отбоя воздушной тревоги», — написал он.

По данным онлайн-карты Минцифры страны, воздушная тревога объявлена в большинстве регионов, кроме западных областей.

Утром 8 декабря взрывы зафиксировали в Киеве. Городские власти сообщили о работе средств противовоздушной обороны на окраинах столицы и призывали находиться в укрытиях.