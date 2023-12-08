Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о взрывах в ПавлоградеСюжетВзрывы в Киеве:
В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.
«Утром было громко в Павлограде. Вся информация уточняется и будет опубликована после отбоя воздушной тревоги», — написал он.
По данным онлайн-карты Минцифры страны, воздушная тревога объявлена в большинстве регионов, кроме западных областей.
Утром 8 декабря взрывы зафиксировали в Киеве. Городские власти сообщили о работе средств противовоздушной обороны на окраинах столицы и призывали находиться в укрытиях.