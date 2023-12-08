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09:13, 8 декабря 2023Бывший СССР

Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о взрывах в Павлограде
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

«Утром было громко в Павлограде. Вся информация уточняется и будет опубликована после отбоя воздушной тревоги», — написал он.

По данным онлайн-карты Минцифры страны, воздушная тревога объявлена в большинстве регионов, кроме западных областей.

Утром 8 декабря взрывы зафиксировали в Киеве. Городские власти сообщили о работе средств противовоздушной обороны на окраинах столицы и призывали находиться в укрытиях.

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      Алевтина Запольская
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