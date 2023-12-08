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09:08, 8 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области

«Страна.ua»: в Киеве и Киевской области прозвучали взрывы, работает ПВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается. что городские власти пишут о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) на окраинах столицы, призывая находиться в укрытиях. О взрывах и работе ПВО также заявили в Киевской областной военной администрации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена на большей части территории республики.

Утром 8 декабря сообщалось о пяти взрывах в Харькове. До этого также стало известно о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.

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