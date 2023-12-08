В Харькове произошло несколько взрывов

В Харькове произошло пять взрывов

В Харькове произошло пять взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное».

Сообщения о двух таких инцидентах появились в 3:58. В течение нескольких минут поступила информация о еще трех взрывах. Ранее в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

7 декабря сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области. На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Минцифры страны сообщило о взрыве в Сумской области.