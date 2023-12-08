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04:49, 8 декабря 2023Бывший СССР

В Харькове произошло несколько взрывов

В Харькове произошло пять взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошло пять взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное».

Сообщения о двух таких инцидентах появились в 3:58. В течение нескольких минут поступила информация о еще трех взрывах. Ранее в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

7 декабря сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области. На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Минцифры страны сообщило о взрыве в Сумской области.

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      Марина Совина
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