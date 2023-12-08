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21:00, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club рассказал о любви к Петросяну

Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Популярный российский стендап-комик, звезда шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили признался, что раньше любил смотреть выступления юмориста Евгения Петросяна. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Бес комментариев», доступном на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, какие кумиры среди юмористов у него были раньше, Бебуришвили признался, что его очень смешили выступления Петросяна. В частности, ему нравилась сценка «Рэп», где юморист спародировал современных рэп-исполнителей.

«И еще когда он вышел с костылями, начинал говорить, и у него зубы выпадали без конца. И это было минуту. Уже шутка сработала, но он минуту ее делал, и я все равно смеялся», — рассказал комик.

Ранее Бебуришвили рассказал о случае, который заставил его устыдиться. На кастинге в сериал он работал с актрисой Олесей Судзиловской. В какой-то момент актриса замолчала и юмористу показалось, что она забыла текст. Комик напомнил ей реплику, но Судзиловская осадила его словами «я помню, дай поиграть».

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      Мария Большакова
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