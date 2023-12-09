Ведущая звезда Голливуда 1970-х годов Райан О'Нил умер в США в возрасте 82 лет

Ведущая звезда Голливуда 1970-х годов, американский актер Райан О'Нил, умер в возрасте 82 лет. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на его сына Патрика.

В пятницу, 8 декабря, сын артиста рассказал, что «команда отца была рядом с ним, поддерживая и любя его». «Я равнялся на него, и он всегда был больше, чем жизнь. Когда я родился в 1967 году, мой отец уже был телезвездой на "Пейтон-плейс"», — рассказал он. О причине смерти родственник не сообщил. Известно, что в 2001 году у актера был диагностирован хронический лейкоз, а в 2012-м — рак простаты.

О'Нил начинал со съемок в различных американских телешоу в 1960-х годах. Мировую известность ему принесли роли в фильмах «История любви» (номинации на «Золотой глобус» и «Оскар»), «Как дела, Док?», «Главное событие», «Бумажная луна» (номинация на «Золотой глобус»), «Барри Линдон».

В октябре ушел из жизни звезда «Друзей» Мэттью Перри, предположительно, из-за остановки сердца.