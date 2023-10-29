Умер звезда «Друзей» Мэттью Перри. Актера из культового сериала любили миллионы

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в джакузи на 55-м году жизни

29 октября стало известно о смерти 54-летнего актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья». По данным портала TMZ, он скончался после того, как вернулся с утренней тренировки по пиклболу.

Как сообщают источники таблоида, актер вернулся домой в первой половине дня и вскоре отправил своего помощника по поручению. Спустя два часа тот вернулся к дому Перри в Лос-Анджелесе, но дверь ему никто не открыл. Тогда мужчина вызвал спасателей, которые и обнаружили тело актера в джакузи. Предположительная причина смерти — остановка сердца. Отмечается, что следов насильственной смерти не обнаружено.

Бросил спорт ради кино и наркотиков

В детстве Перри занимался большим теннисом, зарабатывал призовые места в соревнованиях юниоров, но затем стал больше интересоваться актерским мастерством. Первым в его карьере стал фильм «Чарльз командует» (1984). После окончания средней школы Перри намеревался поступить в Университет Южной Калифорнии, однако ему предложили главную роль в телесериале «Второй шанс», и он не стал упускать возможность.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

В начале актерской карьеры артист пристрастился к запрещенным веществам. Как рассказывал сам Перри, он страдает от наркотической зависимости с 14 лет. За годы борьбы с ней он потратил около девяти миллионов долларов на реабилитацию и поддержание трезвости. Из-за необходимости в неотложной медицинской помощи и последующей остановки сердца актер был вынужден прервать съемки в фильме «Не смотрите наверх», проходившие в ноябре 2020 — феврале 2021 года.

Знаменитый актер признался, что едва не умер два раза

В своих мемуарах «Друзья, любовники и кое-что ужасное» актер упоминал, что несколько лет назад едва не скончался из-за разрыва толстой кишки и не стал скрывать, что его проблемы со здоровьем начались из-за опиоидов. Пять лет назад он провел две недели в коме и пять месяцев в больнице. Врачи оценивали его шансы на выживание всего лишь в два процента.

Также он рассказал о пережитой остановке сердца. Это произошло во время лечения алкогольной и опиоидной зависимости в частной швейцарской клинике. Не в силах справиться с пагубной привычкой, Перри солгал врачам о сильных болях в животе. Медики сначала прописали звезде «Друзей» сильный обезболивающий препарат гидрокодон, а потом решили вшить ему в спину «какое-то странное медицинское устройство», которое должно было облегчить его состояние. В ночь перед операцией актер принял большую дозу прописанного обезболивающего, а перед операцией врач-анестезиолог ввел ему пропофол — внутривенное седативное лекарство, необходимое для поддержания анестезии. Из-за этой комбинации препаратов сердце актера полностью остановилось на пять минут.

По словам Перри, в самые трудные для него времена он ежедневно выпивал почти литр водки и принимал до 30 таблеток.

Звезда «Друзей» не имел друзей в реальной жизни

Британская актриса и модель Элизабет Херли заявила, что съемки с Перри в период его зависимости были «кошмаром». В 2002 году они были задействованы в комедии «Служа Саре», которая так и не вышла в прокат из-за пагубных пристрастий актера.

У меня очень теплые воспоминания о нем. Честно говоря, работать с ним в то время было кошмаром. Это было тяжело, очевидно, ему приходилось нелегко, но он все еще был очень обаятельным и приятным человеком для работы. Мы видели, что он страдает Элизабет Херли Актриса и модель

Друзей среди коллег у Перри не было. Как говорил он сам, более менее близко он общается лишь с парой человек из мира кино. А его высказывание в мемуарах о Киану Ривзе и вовсе отвернуло от него как коллег, так и поклонников. В преддверии выхода книги в прессе появлялись отрывки из нее. В одном из них Перри рассказал о своей неприязни к звезде «Матрицы». Актер сокрушается, что Ривз, несмотря на свой образ жизни, выжил, в то время как его коллега по фильму «Мой личный штат Айдахо» Ривер Феникс ушел из жизни совсем юным.

«Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, но Киану Ривз все еще ходит среди нас?» — резко высказался Перри, не вдаваясь в подробности своих размышлений.

После неоднозначной реакции в сети звезда «Друзей» объяснил свое высказывание, а также признался, что ему нравится творчество Ривза. «На самом деле я большой поклонник Киану. Я просто выбрал случайное имя, моя ошибка. Я прошу прощения. Вместо этого я должен был использовать свое собственное имя», — отметил актер, пообещав исключить данный отрывок. При этом Ривз и Перри ни разу не были задействованы в одном проекте.

Пэрри расстался с молодой возлюбленной через полгода после помолвки

В этой же книге актер признался, что много лет был влюблен в свою коллегу по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон. Перри рассказал, что увидел актрису еще до работы над ситкомом, и она его сразу очаровала. Он вспомнил, как однажды решил позвонить ей и впечатлить новостью о том, что его утвердили сразу на две роли. Артист добавил, что звал Энистон на свидание, однако она отказалась, предложив быть друзьями.

Не сложился у Перри роман и с другой голливудской красоткой — Джулией Робертс. По его словам, он прекратил отношения с ней из-за неуверенности в себе. Артист признался, что постоянно чувствовал, будто ей его будет «всегда недостаточно».

Пэрри никогда не был женат и не обзавелся наследниками. В конце ноября 2020 года поклонники знаменитости обрадовались, когда узнали, что он сделал предложение литературному редактору Молли Гурвиц. Однако уже в июне 2021 года актер сообщил, что расстался с 29-летней невестой, которую он некогда называл «величайшей женщиной на Земле».

В последние годы жизни актер вызывал беспокойство у поклонников. Его внешний вид становился причиной бурных обсуждений в сети — располневший и неопрятно одетый Перри часто попадал в объективы папарацци. «Как можно было так себя запустить?» — негодовали пользователи. При этом Перри утверждал, что в то время он вел трезвый образ жизни.

Мой терапевт сказал: "В следующий раз, когда вы подумаете о приеме оксикодона, просто представьте, что будете ходить с калоприемником всю оставшуюся жизнь". И маленькое окошко открылось, и я пролез в него, и мне больше не нужен оксикодон Мэтть Перри Актер

Также актер рассказывал, что за последние годы он пережил 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию.