Внешний вид постаревшего актера из сериала «Друзья» напугал поклонников

Звезда сериала «Друзья», американский актер Мэттью Перри, напугал пользователей сети своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 52-летнюю знаменитость на улицах Лос-Анджелеса. Он был одет в темно-серую футболку, белые шорты и черные кроссовки. На одних снимках актера засняли идущим из кофейни с напитком и телефоном в руках, а на других — за рулем автомобиля с сигаретой.

Поклонники Перри отметили, что он заметно располнел и постарел. «Как можно был так себя запустить? Откуда взялся весь этот жир и морщины?», «Он выглядит нездоровым», «Бедный мужик. Кажется, он набрал вес из-за антидепрессантов», «Мне страшно за него, я не ожидала увидеть его в таком состоянии», «Я в ужасе, я очень боюсь за его будущее. Надеюсь, он приведет себя в порядок», — писали они.

В феврале другая звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон снялась в мини-платье в честь 52-летия и взволновала фанатов. На размещенном в сети фото знаменитость сидит в парикмахерском кресле, скрестив перед собой ноги, в то время как ей укладывают волосы. На ней — мини-платье нежно-розового оттенка.