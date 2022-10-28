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14:28, 28 октября 2022Культура

Мэттью Перри признался в многолетней любви к Дженнифер Энистон еще до «Друзей»

Актер Мэттью Перри признался в многолетней любви к Дженнифер Энистон еще до «Друзей»

Фото: Getty Images

Канадско-американский актер Мэттью Перри признался, что много лет был влюблен в свою коллегу по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон еще до съемок в ситкоме. Отрывок из его мемуаров «Друзья, любовники и большая ужасная вещь» (Friends, Lovers and the Big Terrible Thing) приводит PageSix.

Перри рассказал, что увидел актрису еще до «Друзей» и сразу же был очарован ею. Он вспомнил, как однажды решил позвонить ей и впечатлить ее новостью о том, что его утвердили сразу на две роли. «Стало ясно, что она поняла, что нравится мне слишком сильно или в каком-то неправильном ключе», — пишет Перри в своей книге.

Артист также отметил, что звал Энистон на свидание, однако она отказалась, предложив вместо этого быть друзьями. На это Мэттью ответил: «Мы не можем быть друзьями!»

В 1994 году артисты начали сниматься в сериале «Друзья». У Перри при этом оставались чувства к Энистон. В какой-то момент актер поймал себя на мысли о том, что анализирует любое свое взаимодействие с Дженнифер.

В конце концов, как пишет Перри, его влюбленность к Энистон прошла из-за отсутствия у актрисы интереса к нему. Артист добавил, что к тому времени, когда его коллега начала встречаться с Брэдом Питтом в 1998 году, он уже давно «забыл ее» и научился общаться с ней «без чувства неловкости».

Ранее Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза.

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Дениза Мацаева
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