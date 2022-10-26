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11:01, 26 октября 2022Культура

Мэттью Перри рассказал о ненависти к Киану Ривзу

PageSix: звезда «Друзей» Мэттью Перри рассказал о ненависти к Киану Ривзу

Фото: Charles Sykes / Bravo / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», рассказал о ненависти к канадскому актеру Киану Ривзу. Об этом сообщает PageSix.

Артист поведал, что пережил смерть двух своих коллег от передозировки наркотическими веществами. В 1988 он дебютировал в фильме «Ночь из жизни Джимми Рирдона», на съемочной площадке которого сблизился с актером Ривером Фениксом, являвшимся близким другом Ривза.

Через пять лет после съемок Феникс скончался в результате передозировки, а в 1997 году Перри узнал, что другой его знакомый актер Крис Фарли умер по той же причине. С ним звезда «Друзей» снимался в фильме «Почти герои».

Мэттью Перри отметил, что считает несправедливым, что Киану Ривз все еще жив. «Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?» — написал актер в своих мемуарах.

Ранее Мэттью Перри рассказал, что расстался с Джулией Робертс из-за неуверенности в себе, а также признался, что потратил около 9 миллионов долларов на борьбу с алкоголизмом.

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Анастасия Астахова
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