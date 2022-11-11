Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости «кошмаром»

Элизабет Херли заявила, что съемки с Мэттью Перри в период его зависимости были «кошмаром»

57-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли заявила, что съемки с 53-летним канадско-американским артистом Мэттью Перри в период его зависимости были «кошмаром». Об этом сообщает The Independent.

В 2002 году звезда вместе с Перри была задействована в комедии «Служа Саре», которая так и не вышла в прокат из-за алкогольной и наркотической зависимостей актера.

«У меня очень теплые воспоминания о нем. Честно говоря, работать с ним в то время было кошмаром. Это было тяжело, очевидно, ему приходилось нелегко, но он все еще был очень обаятельным и приятным человеком для работы. Мы видели, что он страдает», — поделилась артистка.

Ранее Мэттью Перри рассказал о реакции звезд «Друзей» на его мемуары.

В своем произведении актер упомянул, что несколько лет назад едва не скончался из-за разрыва толстой кишки. Артист заявил, что его проблемы со здоровьем начались из-за опиоидов. Четыре года назад он провел две недели в коме и пять месяцев в больнице. Врачи оценивали его шансы на выживание всего лишь в два процента.