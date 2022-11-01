Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:50, 1 ноября 2022Культура

Мэттью Перри рассказал о реакции звезд «Друзей» на его мемуары

Мэттью Перри сказал, что получил хорошие отзывы от коллег в преддверии выхода его книги

Фото: Jason Merritt / Getty Images

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», в ходе шоу Good Morning America рассказал о реакции бывших коллег на скорый выход его мемуаров Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Артист заявил, что в преддверии выхода его книги он получил несколько хороших отзывов от звезд «Друзей». Он понадеялся, что актеры прочитают его мемуары, хотя раньше Перри предполагал, что они вряд ли заинтересуют его коллег. Он отмечал, что его работа заинтересует зависимых людей и поклонников «Друзей».

Ранее несколько отрывков из книги Перри появились в сети. Так, в одном из них актер признался, что много лет был влюблен в свою коллегу по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон. Перри рассказал, что увидел актрису еще до работы над ситкомом и сразу же был очарован ею. Он вспомнил, как однажды решил позвонить ей и впечатлить ее новостью о том, что его утвердили сразу на две роли. «Стало ясно, что она поняла, что нравится мне слишком сильно или в каком-то неправильном ключе», — пишет Перри в своей книге. Артист добавил, что звал Энистон на свидание, однако она отказалась, предложив вместо этого быть друзьями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия России в зерновой сделке
Бывшего главу российского района оштрафовали на четыре миллиона рублей за взятку
Глава нефтетрейдера предсказал резкое падение поставок из России
Инна Чурикова раскрыла даты возвращения на сцену после госпитализации
В Госдуме опровергли информацию о новой волне мобилизации в России
Стали известны новые подробности гибели 33-летнего российского бойца ММА
Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины
Российская стилистка раскрыла секрет идеальной внешности гимнасток
В ООН рассказали о дальнейшем действии зерновой сделки
Денежные переводы из России в одну страну резко выросли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.