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19:15, 9 декабря 2023Мир

Крупнейший грузоперевозчик России подал в суд на Канаду

WSJ: крупнейший грузоперевозчик России подал на Канаду в суд из-за санкций
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Jason Leung / Unsplash

Крупнейший грузоперевозчик России, авиакомпания «Волга-Днепр», подал в суд на Канаду из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, компания утверждает, что ее внесли в санкционный список ошибочно, поскольку она не имеет отношения к началу специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что федеральный суд может принять решение о судьбе арестованного в Канаде самолета Ан-124 «Руслан», который был заблокирован для использования в интересах Украины.

Ранее стало известно, что Киев обижен на Канаду из-за отсутствия обещанных поставок бронетехники. Оттава не поставила ни одной из 50 легких бронированных машин LAV и техники для медицинской эвакуации, которую пообещал премьер-министр Джастин Трюдо.

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      Алевтина Запольская
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