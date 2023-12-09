Крупнейший грузоперевозчик России подал в суд на Канаду

WSJ: крупнейший грузоперевозчик России подал на Канаду в суд из-за санкций

Крупнейший грузоперевозчик России, авиакомпания «Волга-Днепр», подал в суд на Канаду из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, компания утверждает, что ее внесли в санкционный список ошибочно, поскольку она не имеет отношения к началу специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что федеральный суд может принять решение о судьбе арестованного в Канаде самолета Ан-124 «Руслан», который был заблокирован для использования в интересах Украины.

Ранее стало известно, что Киев обижен на Канаду из-за отсутствия обещанных поставок бронетехники. Оттава не поставила ни одной из 50 легких бронированных машин LAV и техники для медицинской эвакуации, которую пообещал премьер-министр Джастин Трюдо.