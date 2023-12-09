В Канаде рассказали об обиде Киева на отсутствие обещанных поставок бронемашин

Globe and Mail: Канада не поставила Украине ни одной из обещанных 50 бронемашин

Издание The Globe and Mail сообщило, что Киев обижен на Канаду из-за отсутствия обещанных поставок бронетехники.

Отмечается, что отношение Украины ухудшилось из-за того, что Оттава не поставила ни одной из 50 легких бронированных машин LAV и техники для медицинской эвакуации, которую пообещал премьер-министр Джастин Трюдо.

Глава канадского правительства говорил о поставках этой техники в рамках пакета помощи на сумму 650 миллионов долларов.

Издание также сообщило, что Киев обвиняет иностранные СМИ в росте инакомыслия на Украине, на фоне угасания их оптимизма украинские власти перестали приветствовать западные масс-медиа.

24 ноября Трюдо пообещал, что Канада направит Украине военную помощь, в нее войдет свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов.

В октябре сообщалось, что за два года бюджет Украины получил лишь половину от обещанной западными странами и институтами финансовой помощи.