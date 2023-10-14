Украина получила вдвое меньше от обещанных Западом денег

РИА Новости: Украине выдали лишь половину от обещанной Западом финансовой помощи

За два года бюджет Украины получил лишь половину от обещанной западными странами и институтами финансовой помощи. К такому выводу пришло РИА Новости.

Представители агентства изучили данные с сайтов правительства и министерства финансов Украины и ряда других государств, а также некоторых международных организаций и пришли к выводу, что страна получила вдвое меньше от обещанных ими средств. Отмечено, что рассматривались только кредиты и гранты, так как правительственными гарантиями обеспечивается финансирование от Всемирного банка или других международных институтов. Деньги на военные и гуманитарные нужды, а также финансирование общественных организаций при анализе не учитывалось.

Согласно данным на начало октября, иностранные правительства, международные организации и финансовые институты выдали Украине 65 миллиардов долларов. Главным донором бюджета страны стали западные страны и организации. Так, наибольший размер денежной помощи был от США — 22,9 миллиарда долларов. На втором месте оказался ранее лидировавший Евросоюз с показателем в 22,6 миллиарда долларов. Третий по объему финансовой помощи — Международный валютный фонд, предоставивший Украине 6,3 миллиарда долларов. Замкнули пятерку Канада и Япония с параметрами в 3,7 миллиарда и 2,1 миллиарда долларов соответственно. В десятку также попали Всемирный банк, Великобритания, Германия, Европейский инвестиционный банк, Франция и Италия, в общей сложности предоставившие Украине около 6,7 миллиарда долларов помощи.

Однако полная сумма, обещанная Украине, составляла 137 миллиарда долларов, что более чем в два раза больше, чем было анонсировано. Так, наибольшая разница между обещанным и уже выделенным финансированием зафиксирована у Евросоюза — 57,2 миллиарда. По словам исследователей, это объясняется тем, что 54 миллиарда планируется выделить в 2024-2027 годы, а остальное является макропомощью до конца 2023-го. Среди государств, не выполнивших своих финансовых обещаний, в РИА Новости выделили Южную Корею, которая не предоставила ни доллара из обещанных восьми миллиардов. В свою очередь Италия, Германия и Испания, напротив, в полном объеме выполнили свои обещания.

«Интересно, что США обещали порядка 26,4 миллиарда долларов, а получено было, по оценке украинского Минфина, только 22,8 миллиарда. При этом НБУ сообщил о поступлении на его счета от американцев 29 миллиардов долларов — куда были направлены 7,2 миллиарда долларов разницы, неизвестно», — обратили внимание представители агентства.

В октябре в американском издании The Hill заявили, что западные страны начинают уставать от помощи Украине.