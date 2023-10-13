На Западе раскрыли смысл выступления Зеленского в НАТО

The Hill: Зеленский выступил в НАТО для нейтрализации усталости от помощи Киеву

Западные страны начинают уставать от помощи Украине, и президент Владимир Зеленский выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы нейтрализовать эту усталость. Смысл его появления на встрече министров раскрыло американское издание The Hill.

Автор материала Эллен Митчелл отметила, что Зеленский напрямую пролоббировал у десятков представителей западных оборонных ведомств дополнительную военную помощь Киеву на фоне ее предполагаемого сокращения из-за конфликта Израиля с ХАМАС. Журналистка также подчеркнула, что украинский лидер впервые посетил такую встречу.

«Есть признаки того, что западный мир устает от постоянного финансирования Украины, так как страна достигла лишь минимального прогресса в своем контрнаступлении, начатом этой весной. Посещение Зеленским встречи в среду, видимо, было попыткой нейтрализовать эту усталость», — говорится в статье.

Ранее испанское издание El Mundo заявило, что Зеленский лично посетил заседание министров обороны стран НАТО из страха, что США перестанут оказывать помощь стране. Журналисты также назвали его визит странным.

Вечером 10 октября Зеленский приехал с необъявленным визитом в Бельгию, где 11 октября прошла встреча министров обороны стран НАТО. В ходе мероприятия он попросил представителей западных оборонных ведомств о помощи Украине.