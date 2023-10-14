«Украинцев гонят в мясорубку». Кто стоит за провалом контрнаступления ВСУ?

MD: украинцы попали в мясорубку из-за жаждущих власти лидеров стран Запада

Украинцы гибнут из-за жажды власти западных лидеров, считает обозреватель Modern Diplomacy (MD) Рич Бердан.

По его словам, западные политики стремятся «удовлетворить свой потерявший границы ум и жажду власти», при этом причиняя жителям чужой страны вред своими действиями.

Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку Рич Бердан обозреватель Modern Diplomacy

Он также полагает, что Западу не удастся добиться успеха в украинском конфликте. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны противника.

Тающая поддержка Запада

13 октября в Конгрессе США выступили против поддержки Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат дополнительную помощь от США из-за провала контрнаступления, заявил член Палаты представителей Энди Биггс. «Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растет с каждым днем», — отметил законотворец.

The New Republic указало, что переизбрание республиканца Дональда Трампа президентом США будет означать конец военной поддержки Украины. Отмечается, что «пропитанные духом изоляционизма и усталостью от чужих проблем» республиканцы испытывают огромное желание поскорее прекратить боевые действия, и если Трамп победит, то поставки оружия прекратятся, и Киеву придется в намного менее выгодных условиях воевать с российской армией.

11 октября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупредил, что ресурсы на оказание помощи Украине заканчиваются после недавнего очередного транша военной и финансовой поддержки страны. Усугубить ситуацию может борьба на два фронта, так как теперь страна принимает активное участие в израильско-палестинском конфликте. «В том, что касается финансирования Украины мы приближаемся к этому моменту, когда финансовые ресурсы будут исчерпаны», — сказал чиновник.

Провал мобилизационной кампании

Ранее сообщалось, что украинские пленные пожаловались на нехватку военных для контрнаступления. Как рассказал сдавшийся в плен боец ВСУ Александр Геращенко, украинские войска несут большие потери на артемовском участке, однако новые бойцы не прибывают.

Постпред России при ООН Василий Небензя также указал, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российским военным сдаются 60- и 70-летние солдаты. Дипломат отметил, что на Украине «буксует мобилизационная кампания». Он считает, что Верховная Рада неслучайно начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для солдат старшего возраста. «25-летние у Киева заканчиваются, как, впрочем, и 45-летние. Так что, видимо, настает черед пенсионеров становиться "пушечным мясом"», — заявил он.