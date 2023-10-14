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06:47, 14 октября 2023Бывший СССР

«Украинцев гонят в мясорубку». Кто стоит за провалом контрнаступления ВСУ?

MD: украинцы попали в мясорубку из-за жаждущих власти лидеров стран Запада
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинцы гибнут из-за жажды власти западных лидеров, считает обозреватель Modern Diplomacy (MD) Рич Бердан.

По его словам, западные политики стремятся «удовлетворить свой потерявший границы ум и жажду власти», при этом причиняя жителям чужой страны вред своими действиями.

Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку

Рич Берданобозреватель Modern Diplomacy

Он также полагает, что Западу не удастся добиться успеха в украинском конфликте. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны противника.

Тающая поддержка Запада

13 октября в Конгрессе США выступили против поддержки Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат дополнительную помощь от США из-за провала контрнаступления, заявил член Палаты представителей Энди Биггс. «Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растет с каждым днем», — отметил законотворец.

The New Republic указало, что переизбрание республиканца Дональда Трампа президентом США будет означать конец военной поддержки Украины. Отмечается, что «пропитанные духом изоляционизма и усталостью от чужих проблем» республиканцы испытывают огромное желание поскорее прекратить боевые действия, и если Трамп победит, то поставки оружия прекратятся, и Киеву придется в намного менее выгодных условиях воевать с российской армией.

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11 октября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупредил, что ресурсы на оказание помощи Украине заканчиваются после недавнего очередного транша военной и финансовой поддержки страны. Усугубить ситуацию может борьба на два фронта, так как теперь страна принимает активное участие в израильско-палестинском конфликте. «В том, что касается финансирования Украины мы приближаемся к этому моменту, когда финансовые ресурсы будут исчерпаны», — сказал чиновник.

Провал мобилизационной кампании

Ранее сообщалось, что украинские пленные пожаловались на нехватку военных для контрнаступления. Как рассказал сдавшийся в плен боец ВСУ Александр Геращенко, украинские войска несут большие потери на артемовском участке, однако новые бойцы не прибывают.

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Постпред России при ООН Василий Небензя также указал, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российским военным сдаются 60- и 70-летние солдаты. Дипломат отметил, что на Украине «буксует мобилизационная кампания». Он считает, что Верховная Рада неслучайно начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для солдат старшего возраста. «25-летние у Киева заканчиваются, как, впрочем, и 45-летние. Так что, видимо, настает черед пенсионеров становиться "пушечным мясом"», — заявил он.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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