The New Republic: ВСУ больше всего боятся победы Трампа на выборах

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришли к пониманию, что переизбрание республиканца Дональда Трампа президентом США будет означать конец военной поддержки Украины. Об этом пишет The New Republic.

В частности, один из американских наемников рассказал изданию, что многие украинские офицеры прекрасно понимают: избрание президентом республиканца грозит им проигрышем в военном конфликте. Республиканцы испытывают огромное желание поскорее прекратить боевые действия, и если Трамп победит, то поставки оружия прекратятся, и Киеву придется в намного менее выгодных условиях воевать с российской армией. Трампистская риторика опять пропитана духом изоляционизма и усталостью от чужих проблем, резюмирует автор статьи.

Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер также указал, что экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп представляет угрозу для Украины, поскольку он может поспособствовать сокращению помощи стране. «Бывший президент вовсе не призрак прошлого, он преследует настоящее Украины», — отметил журналист. Он посоветовал европейским странам разработать план действий на случай победы Трампа на президентских выборах в 2024 году.

В сентябре Трамп назвал способ предотвратить конфликт на Украине. По его мнению, низкие цены на нефть в районе 40 долларов за баррель сделали бы дорогим и невозможным конфликт с Киевом для Москвы.