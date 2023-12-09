Названы имеющие право на налоговые льготы категории людей и бизнеса

Адвокат Финогенова напомнила о налоговых льготах для пенсионеров

Если говорить о гражданах, то в первую очередь, налоговые преимущества определяются по принадлежности к той или иной группе, сообщила адвокат, председатель коллегии адвокатов, основатель и партнер группы «Победа» Елена Финогенова. Она назвала категории людей и бизнеса, которые имеют право на налоговые льготы, в беседе с «Лентой.ру».

Так, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество на один объект, рассказала адвокат. Например, если у пожилого человека в собственности и жилой дом, и квартира, то ему придется выбрать, за какое жилище он будет платить. Также пенсионеры освобождены от земельного налога на участки размером до шести соток. Если же площадь участка больше, то налог будет начислен на превышающую шесть соток площадь.

Ветеранам также предоставлены льготы по налогам на имущество, по земельному, транспортному налогу и льготы по пошлинам. При этом, по словам Финогеновой, сами льготы устанавливаются как федеральным законодательством, так и законами субъектов.

Семьи с тремя и более детьми, если родители официально трудоустроены, могут полностью или частично возвращать 13 процентов налога на доход физлиц, а также такие семьи имеют право на вычет по налогу на имущество и по земельному налогу Елена Финогенова адвокат

Инвалиды же могут быть частично или полностью освобождены от уплаты НДФЛ. Кроме того, им не нужно платить налог с таких доходов, как путевки в санатории, различные технические средства профилактики инвалидности и реабилитации, которые оплатил работодатель, либо с материальной помощи от организации инвалидов.

Налоговые льготы для бизнеса, по словам собеседницы «Ленты.ру», зависят от трех основных критериев: размера предприятия, отрасли и территории регистрации. Наибольшее количество льгот предусмотрено для предприятий малого и среднего бизнеса. В их числе упрощенный налоговый и бухгалтерский учеты и отчетности, упрощенные формы налоговых деклараций. Помимо этого, в каждом регионе могут быть установлены собственные налоговые льготы.

Вторым критерием получения льгот является принадлежность к определенным отраслям промышленности. И в первую очередь, это предприятия ИТ-отрасли, для которых действуют льготные налоговые ставки. Например, до конца 2024 года действует нулевая ставка по налогу на прибыль. Для туристической сферы установлена нулевая ставка по НДС. Дворцы культуры, муниципальные дома и клубы могут применять нулевую ставку налога на прибыль.

Отдельно нужно рассматривать льготы для компаний, зарегистрированных на специальных территориях. Так, новые компании на Курильских островах освобождены от налогов на прибыль, транспорт, имущество и от земельного налога на 20 лет Елена Финогенова адвокат

Ранее стало известно, что в результате введения налога на сверхприбыль российские компании заплатили более 300 миллиардов рублей. Такую оценку поступлениям в бюджет дал глава Минфина Антон Силуанов.