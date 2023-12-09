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05:11, 9 декабря 2023Бывший СССР

Российские военные поразили три бригады ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили три бригады ВСУ, потери Киева составили до 290 бойцов

Фото: РИА Новости

Группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России поразила три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в результате чего потери Киева составили до 290 военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук уточнил, что российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ и одной бригаде украинской национальной гвардии. «Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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