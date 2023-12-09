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14:28, 9 декабря 2023Россия

Москвичей предупредили об аномальных морозах

МЧС России: в Москве ожидаются аномальные морозы на 10 градусов ниже нормы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве ожидаются аномальные морозы с воскресенья, 10 декабря, по понедельник, 11 декабря. Об этом жителей и гостей столицы предупредили в МЧС России, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили со ссылкой на Росгидромет, что в этот промежуток времени сохранится холодная погода на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что температура на выходных, 9 и 10 декабря, заметно опустится в некоторых регионах России. К примеру, в Москве ожидается до минус 19 градусов и снегопад. Теплее всего окажется в Сочи: там температура поднимется до 16 градусов.

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      Зарина Дзагоева
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